أقراط من الألماس لإطلالة مشرقة في السهرات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - أجمل موديلات أقراط الألماس لفتت نظرنا في مجموعات المجوهرات التي قدّمتها الدور العالمية مؤخراً. تفنّن المصمّمون بتقديم أشكال فيها الكثير من الإبداع والابتكار، ولم يكتفوا بتقديم تصاميم كلاسيكية اعتدنا على رؤيتها.

ومن أحدث هذه المجموعات اخترنا لك بعض القطع التي تليق بإطلالاتك الفاخرة والتي ستضفي بالتأكيد لمسة ترف على حضورك وملابسك.

لفتتنا أقراط Comete من CHANEL والتي أتت على شكل نجوم متلألئة. على الرغم من تصميمها الناعم والبسيط، تتميّز هذه الأقرط بلمسة مترفة من خلال ترصيعها بالكامل بأحجار الألماس ومن خلال المنحنيات التي تميّز بها التصميم.

كما لفتتنا أقراط بانتير دو كارتييه Panthere de Cartier بتصميمها المستوحى من عالم الحيوانات الغنيّ. وهي جاءت على شكل النمر مع سلاسل متدليّة مرصّعة بالكامل بحجر الألماس وعينين من الزمرد مع بعض الطلاء الأسود.

ومن تصاميم الأقراط الفاخرة والتي يعكس تصميمها لمسة كلاسيكية فخمة، أقراط Ava Mobile Pendant من بوشرونBoucheron فهي تتميز بشكلها البارز والمعقّد كما أن الأحجار التي ترصّعها بالكامل متفاوتة الشكل وهو ما يمنحها تميّزاً وفرادة.

شاهدي مجموعة الأقراط الماسية التي اخترناها لك من أهم دور المجوهرات العالمية وزيّني إطلالاتك في السهرات بها.

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