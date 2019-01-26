كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحسم موقعة فرانكفورت وبريمن في الدوري الألماني

الدوري الألماني

تعادل آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، أمام مضيفه فيردر بريمن، بنتيجة 2-2، في المباراة التي احتضنها ملعب فيسير شتاديون، ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح أصحاب الأرض، التسجيل عن طريق لاعب الوسط ماكسيميليانو إيجيشتاين، قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق أنتي ريبيتش.

وفي الدقيقة 52، أضاف المهاجم مارتن هارنيك الهدف الثاني لفيردر بريمن، إلا أن الفرنسي سيباستيان هولر تمكن من إدراك هدف التعادل لآينتراخت في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 26 نقطة.