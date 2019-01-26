كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - انتهاء فترة السماح للقنوات العربية والأجنبية العاملة بمصر

بدأت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية تقنين أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بتقديم طلبات لإنشاء ستوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والحصول على تراخيص بالبث أيضًا من خارج المدينة وإستلام أجهزة البث المباشر المؤجرة من مدينة الإنتاج الإعلامى.

وثمن مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للإعلام، الاستجابة السريعة للعديد من القنوات ويهيب بباقى القنوات أن تنهى إجراءات تقنين أوضاعها تنفيذا للقانون وتسهيلا لأداء مهمتها، مضيفا أن تطبيق القانون يأتى لتنظيم العمل الإعلامى وتسهيل مهمة أداء المراسلين لعملهم.

وكانت أولى القنوات التى تقدمت ( العربية – سكاى نيوز – وقنوات سعودية أخرى، بالإضافة إلى التليفزيون الفرنسى الحكومى وشركة أيريس ميديا)، وقد تعاقدت هذه القنوات مع مدينة الإنتاج الإعلامى.

وجارى إعداد الاستوديوهات الخاصة بها، وتلقى المجلس الأعلى طلبات منها لإستكمال تقنين أوضاعها.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى قد وجه خطابات لجميع القنوات العاملة ومكاتب الخدمات الإخبارية لتقنين أوضاعها طبقا للقانون وذلك بالتنسيق مع المركز الصحفى للمراسلين الأجانب والهبئة العامة للإستعلامات ويتم حاليًا متابعة تقنين أوضاع المكاتب الإخبارية ومنع إستخدام أجهزة البث المباشر إلا بعد استخراج التصاريح اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.