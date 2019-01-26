كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - بمناسبة اليوم العالمى للسلام.. مختار جمعة يتلقى رسالة تهنئة من بابا الفاتيكان

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، رسالة تهنئة بالعام الجديد من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وبمناسبة اليوم العالمى للسلام 2019م.

أعرب فيها عن فائق تقديره واحترامه لوزير الأوقاف، مع أطيب تهانيه القلبية بالعام الجديد على أمل أن يعم السلام في مصر الحبيبة والعالم أجمع.