كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - مصرع وإصابة 18 شخصًا فى انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة



لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعيين، بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة . كان اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعيين عند الكيلو 86 الطريق الصحراوى، كانوا فى طريقهم للعودة إلى منازلهم بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.

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