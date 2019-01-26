كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - أحمد موسي: تركيا تتجسس على كل دول العالم عن طريق سفاراتها
معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، أن أحد المواقع الاخبارية السويدية، أكد أن تركيا تتجسس على دول العالم كله؛ مشيرا إلى أن التقارير أكدت ان تركيا تتجسس عن طريق سفاراتها في العديد من الدول.
وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن تركيا حسب التقارير تراقب الصحفيين والإعلاميين المصريين؛ منوها أن تركيا ارتكبت جرائم في الدول التي تتجسس عليها.
وأشار موسى، أن من الدول التي تتجسس عليها تركيا؛ مالي وأفريقيا الوسطى، وكينيا، وتنزانيا وأوغندا وغيرها من الدول الافريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسي: تركيا تتجسس على كل دول العالم عن طريق سفاراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.