كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - أحمد موسي: تركيا تتجسس على كل دول العالم عن طريق سفاراتها

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، أن أحد المواقع الاخبارية السويدية، أكد أن تركيا تتجسس على دول العالم كله؛ مشيرا إلى أن التقارير أكدت ان تركيا تتجسس عن طريق سفاراتها في العديد من الدول.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن تركيا حسب التقارير تراقب الصحفيين والإعلاميين المصريين؛ منوها أن تركيا ارتكبت جرائم في الدول التي تتجسس عليها.

وأشار موسى، أن من الدول التي تتجسس عليها تركيا؛ مالي وأفريقيا الوسطى، وكينيا، وتنزانيا وأوغندا وغيرها من الدول الافريقية.