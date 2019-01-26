كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - نقل 40 طفلا من مصابى تسمم حضانة كنيسة سوهاج للمستشفى



قال الدكتور ممدوح السيد مدير هيئة الإسعاف بسوهاج أنه تم نقل 23 طفلا لمستشفى الهلال من المصابين بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية بحضانة تابعة لكنيسة عرابة أبو عزيز بدائرة مركز المراغة وتم نقل 17 طفلا إلى الوحدات الصحية بدائرة مركز المراغة وتم تركيب بعض المحاليل لهم. كان قد أصيب 40 طفلا بحالة إعياء شديد وقىء عقب تناولهم وجبة غذائية بحضانة تابعة لكنيسة عرابة أبو عزيز بدائرة مركز المراغة وانتتقل الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة لمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين.

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