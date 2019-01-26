كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - أحمد موسي يطالب الفيفا بالتحقيق في انتهاكات تجنيس قطر للاعبين

معتز عوض

هنأ الإعلامي أحمد موسى الإمارات بالفوز على أستراليا والتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الإمارات ستواجه قطر في نصف نصف نهائي كأس آسيا»، معلقاً «قطر منتخب مجنس، تحت الاحتلال ولا يمثل العرب»، مشيرا إلى أن المنتخب القطري لا يضم سوى لاعبين قطريين فقط.

وأردف موسى «هناك 14 لاعب مجنس في منتخب قطر، يمثلون 8 جنسيات، أنتو بتفوزوا بلاعبين مش بتوعكم»، متسائلاً: « متى أخذ لاعبو قطر الجنسية حيث يشترط الاتحاد الدولي مرور 5 سنوات على حصول اللاعب عليها للمشاركة مع المنتخب الذي يحمل جنسيته».

وأكد موسى أن هناك لاعبون بالمنتخب القطري حصلوا على الجنسية قبل بطولة كأس بشهور، معلقاً «يجب أن يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتهاكات قطر بشأن تجنيس اللاعبين»، مطالبا بطرد قطر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

واختتم موسى «المنتخب الإماراتي عليه مسؤولية ويجب أن يفوز على المنتخب المجنس لتمثيل العرب في نهائي كأس آسيا».