كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - عاصم الدسوقي: سعد زغلول أيد استمرار سيطرة الأجانب على قناة السويس

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن قناة السويس الجديدة حلت مشكلة مكوث السفن بالإسماعيلية أيام لانتظار السفن القادمة من بورسعيد والسويس.

وتابع الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «قناة السويس الجديدة وفرت مجرى موازياً وتم حل مشكلة انتظار السفن بالإسماعيلية».

وأضاف «بمناسبة مرور 150 عاماً على افتتاح قناة السويس، يجب أن يعلم جمهور الفيس بوك الجهد المبذول لتأميم قناة السويس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر».

وأردف أستاذ التاريخ المعاصر «بعض الذين لا يفقهون في التاريخ ينتقدون تأميم عام 1956 كون الامتياز كان سينتهي عام 1968، وهؤلاء لا يعلمون أن الشركة التي كانت مشرفة على القناة تقدمت بمشروع قانون للحكومة المصرية لمد الامتياز 40 عاماً لينتهي عام 2008 »، مشيرا إلى أن مصر كانت تحصل على 7% فقط من قيمة أرباح القناة قبل قرار التأميم.

واختتم «للآسف بعض السياسيين المصريين في الجمعية العمومية (البرلمان) كانوا مؤيدين لقرار مد امتياز قناة السويس لمدة 40 سنة ومن بينهم سعد زغلول».