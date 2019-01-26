كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - بالفيديو.. اشتباكان عنيفة بين مشجعي إيفرتون وميلوول بكأس إنجلترا

مشجعي إيفرتون وميلوول

أصيب شاب بطعنة في وجهه خلال صدامات قوية بين مشجعي إيفرتون وميلوول، قبل مواجهة الفريقين بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبعًا لصحيفة ميرور البريطانية، تدخلت قوات الشرطة لتفريق أعداد كبيرة من المشجعين الذين اشتبكوا خارج محطة قطار سوري كوايز، في المنطقة المحيط بملعب "ذا دين" الذي يستضيف المواجهة.

وأضافت الصحيفة أن قوات الشرطة بالعاصمة الإنجليزية تدخلت بالخيول للفصل بين مشجعي الفريقين، بعد تطور الاشتباكات التي تسببت في إصابة شاب في العشرينيات من العمر بجرح غائر في الوجه.

وينافس إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بينما يلعب ميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر في الموسم الحالي.