كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - عاصم الدسوقي: الربيع العربي استهدف تنفيذ مخطط شميون بيريز لتقسيم الشرق الأوسط

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن هناك فارق بين الثورات ومحاولات إسقاط الدول.

وتابع الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الثورات حينما تقوم محليا تسقط الدولة، بمعنى إسقاط الحكم القائم وتطبيق مبادئ الثوار مثلما حدث في ثورة 1952».

وأضاف الدسوقي «الربيع العربي كان يستهدف إسقاط الدولة وإثارة الفوضى لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي نادي به شميون بيريز في كتاب له عام 1994 حيث دعا إلى تقسيم الشرق الأوسط على أسس طائفية، وكان المخطط ينص على تقسيم مصر إلى 5 دول».

وأردف أستاذ التاريخ الحديث «الولايات المتحدة كانت وراء انفصال تيمور عن إندونيسيا، كما حاولت إثارة الفتن في نيجيريا عن طريق إقامة دول مستقلة لبعض القبائل، وحينا فشلت اتجهت إلى دعم بوكو حرام».