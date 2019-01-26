كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - ألبوم حماقي - رسالة تهنئة خاصة من رزان مغربي

شاركت الفنناة اللبنانية رزان مغربي صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الفنان محمد حماثي ومدير أعماله حمدي بدر، مهنئة «حماقي» بعيد ميلاده.

وعلقت رزان مغربي على الصورة قائلة: «Congratulations مبروك حبيبي .. سعيدة ان احنا احتفلنا سوا بالبومك الجامد و يا رب كل يوم من دا».

واختار حماقي أغنية "كل يوم من ده" لتكون "هيد الألبوم"، ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزال، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".

ويتعاون حماقى من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.