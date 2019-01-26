كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - إخلاء سبيل والدة طفل " البلكونة " - ده ضنايا ومش هعمل كده تانى

قررت نيابة أكتوبر، إخلاء سبيل والدة أسامة المعروف إعلاميا بطفل «البلكونة»، بضمان محل الإقامة بعد أخذ تعهد عليها بعدم تعريض حياته مرة أخرى للخطر وحسن الرعاية.

كانت المتابعة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تقوم بإجبار نجلها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع كاد أن يسقط خلالها حتى تمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدى عليه بالضرب.

وشكلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة أسفرت جهود البحث عن تحديد المنطقة محل الواقعة "مساكن ابنى بيتك 2 بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة" والسيدة وإبنها وهما "هند ر. م"، عاملة نظافة ومقيمة بذات المنطقة، "أسامة ع. أ" نجلها طالب.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استدعاء المذكورة ونجلها، وبمناقشتهما قررت الأولى أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن، وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد ابنها ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.