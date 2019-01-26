كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - التشكيلة الرسمية لمباراة ميلان ونابولي بالدوري الإيطالي

ميلان ونابولي

أعلن جينارو جاتوزو، المدير الفني لميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

وسيجلس كريستوف بياتيك، المهاجم البولندي المنضم حديثًا لصفوف ميلان، على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة الروسونيري كالتالي:

"جيانلويجي دوناروما، كالابريا، موساكيو، رومانيولي، ريكاردو رودريجيز، فرانك كيسي، باكايوكو، لوكاس باكيتا، سوسو، كوتروني، كالهانوجلو".

كما كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، عن تشكيلة فريقه، والتي جاءت كالاَتي:

"ديفيد أوسبينا، كيفين مالكويت، راؤول ألبيول، كاليدو كوليبالي، ماريو روي، خوزيه كاييخون، فابيان رويز، بيوتر زيلينسكي، لورينزو إنسيني، درايس ميرتينز، أركاديوز ميليك".