كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - كوالياريلا يُعادل رقم باتيستوتا في الكالتشيو الإيطالي

فابيو كوالياريلا

سجل فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الإيطالي، هدف فريقه الاول أمام أودينيزي في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وتمكن كوالياريلا بعد هدفه، من الدخول إلى تاريخ الدوري الإيطالي، بعد أن سجل للمباراة الحادية عشر على التوالي.

وبذلك يعادل كوالياريلا رقم النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا في بالتسجيل خلال 11 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي، والتي كانت تعد السلسلة التهديفية الأفضل في تاريخ الكالتشيو، قبل أن يتمكن الإيطالي صاحب الـ 35 عام من تحقيق ذلك الرقم مرة اخرى.

يذكر ان كوالياريلا قام بتمثيل العديد من فرق الدوري الإيطالي، فلعب لصفوف اسكولي وأودينيزي ونابولي ويوفنتوس، وسامبدوريا الذي ارتدى قميصه مرتين، الأولى موسم 2006-2007، والثانية حاليًا، قادمة من تورينو.

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