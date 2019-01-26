كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 09:56 مساءً - سياسي لبناني: أردوغان يبحث عن شرعية لتبرير وجوده بسوريا

قال الباحث السياسي اللبناني، الدكتور فادي الأحمر، إن متفاجئ من تذكير روسيا للرئيس التركي، رجب أردوغان، باتفاق أضنة الذي مضى عليه عقدين من الزمن، خاصة بعد تغيير الأحداث والأوضاع ونشوب الثورات العربية واندلاع الحرب السورية، ورأى أن الأحداث التي تشهدها الساحة السورية الآن تخطت هذا الاتفاق.

وأضاف الأحمر خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي حسين حسني، أن الرئيس التركي يبحث عن نوع من الشرعية للاتفاق الذي أبرمه مع الإدارة الأمريكية، والذي يقضي بإقامة حزام آمن على الحدود السورية، متابعاً أن "أردوغان" يبحث عن الشرعية لتبرير تواجده في سوريا أمام المجتمع الدولي ولضمان استمرارية تلك السيطرة على الشمال سوري.

وأوضح الأحمر أن الرئيس التركي لن يحصل على تلك الشرعية طالما لن بحصل على موافقة النظام السوري وأن الاتفاق تم مع الأمريكيين، ورأى أن النظام السوري لن يعطي هذه "الهدية" لأنقرة من خلال الموافقة على إعادة إحياء اتفاق أضنة، بالإضافة إلى أن هناك مخاوف روسية من الاتفاق "الأمريكي التركي" وسيطرة أنقرة على الشمال السوري مما يخلط الأوراق من جديد.