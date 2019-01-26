كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - بالفيديو.. مانشستر سيتي يدهس بيرنلي ويصعد في كأس إنجلترا

مانشستر سيتى

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه الكبير على بيرنلي 5 / صفر اليوم السبت في الدور الرابع من البطولة.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جابرييل خيسوس في الدقيقة 23 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 52 وكيفين دي بروين في الدقيقة 61 وكيفن لونج، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73 وسيرخيو أجويرو في الدقيقة 85.

كما تأهل أيضا فريق ديربي كاونتي عقب فوزه على أكرينجتون 1 / صفر.

ويدين ديربي كاونتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن واجهورن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد دانيل بارلاسير لاعب أكرينجتون في الدقيقة 59، وطرد جايدين بوجلي لاعب ديربي كاونتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتأهل أيضا فريق دونكاستر بعد فوزه على فريق أولدهام أتلتيك 2 / 1.

وتقدم دونكاستر بهدف سجله بنيامين ويتمان في الدقيقة 69 وتعادل أولدهام بهدف سجله بيتر كلارك في الدقيقة 85 قبل أن يسجل ويتمان الهدف الثاني لدونكاستر في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.

كما تأهل واتفورد بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين سجلهما أندري جراي في الدقيقة 62 واسحاق سوكسيس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز سوانسي على جيلينجهام 4 / 1 ليتأهل إلى دور الـ64.

وسجل أهداف سوانسي أوليفر مكبورني (هدفين) في الدقيقتين العاشرة و33 وبيرسانت سيلينا في الدقيقة 73 وباري مكاي في الدقيقة 85 ، فيما سجل هدف جيليينجهان جوش ريس في الدقيقة 51.

فيما يلعب فريقا برايتون وويست بروميتش مباراة إعادة على ملعب ويست بروميتش بعدما تعادلا سلبيا.

ويلعب فريق ميدلزبره مباراة إعادة مع مضيفه نيوبورت سيتي بعدما تعادلا 1/1.

وتقدم ميدلزبره بهدف سجله دانييل سانشيز أيلا في الدقيقة 51 وتعادل ماثيو ديلان لنيوبورت في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما يلعب فريق بورتسموث وكوينز بارك رينجرز مباراة إعادة على ملعب كوينز بارك رينجرز بعدما تعادل 1/1.

وتقدم لي براون لبورتسموث في الدقيقة 63 وتعادل نخي ويلس لكوينز بارك رينجرز في الدقيقة 74.

ويلعب فريق شروسبري تاون مباراة إعادة مع وولفرهامبتون بعدما تعادلا 2/2.

وسجل هدفي شروسبري جريج دوتشيرتي ولوك واترفال في الدقيقتين 47 و71، فيما سجل هدفي ولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة 75، ومات دويرتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.