كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - عاصم الدسوقي: «مصر استفادت مع عوائد قناة السويس بعد قرار التأميم»
معتز عوض
قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن بعض المنتمين للحركة الشيوعية المصرية كتبوا مقالات كثيرة في الأربعينات من القرن الماضي، للمطالبة بتأميم قناة السويس.
وتابع الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر وردت أربع أخماس العمالة التي حفرت قناة السويس، ويجب أن يحيي جميع المصريين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أمم القناة»، معلقاً «الإرادة المصرية هي التي دفعت عبد الناصر لاتخاذ قرار التأميم».
وأكد أستاذ التاريخ المعاصر أن مصر استفادت بعائد القناة بعد قرار التأميم.
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