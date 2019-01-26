كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - مونديال اليد - مصر تخسر من إسبانيا وتكتفي بالمركز الـ8

منتخب مصر لكرة اليد

اكتفى المنتخب المصري بالتواجد بين الثمانية الكبار في بطولة العالم لكرة اليد، بعدما خسر مباراة تحديد المركز السابع أمام إسبانيا بنتيجة 36-31.

وعلى الرغم من التفوق مع نهاية الشوط الأول بفارق هدفين، لكن المنتخب المصري فشل في الحفاظ على تفوقه بعدد من الأخطاء الفردية خلال النصف الثاني للقاء.

وجاءت الهزيمة لتضع المنتخب المصري في المركز الثامن بجدول الترتيب النهائي للمسابقة، بينما يتواجد بطل أوروبا في المرتبة السابعة.

وتظل حظوظ المنتخب المصري وعدد مقاعد القارة الأفريقية في الملحق المؤهل إلى أولمبياد طوكيو قائمة، على الرغم من ضمان بطل العالم للتأهل المباشر للبطولة، بينما تضمن المنتخبات من الثاني للسابع التواجد بالملحق.

وفي حال تحقيق أي فريق من الثاني للسابع عالميًا، للقب كأس أمم أوروبا، فإن مصر ستتأهل مباشرة إلى الملحق -في حال عدم الفوز بكأس أمم أفريقيا المقبلة-، كما ستحافظ للقارة السمراء على تأهل الوصيف وثالث الترتيب إلى الملحق أيضًا.

ملخص المباراة

بداية متقاربة بين الفريقين في ظل عدم قدرة كلاهما على تحقيق فارق كبير مع الدقائق الأولى، ليمر أول خمس دقائق من المواجهة بتعادل بنتيجة 3-3.

ومع الوصول إلى الدقيقة العاشرة، نجح المنتخب الإسباني في توسيع الفارق بعد أخطاء في التمرير من لاعبي مصر، لتصبح النتيجة 7-5.

ومع الدقيقة 15، استطاع المنتخب المصري أن يدرك المصري هدف التعادل من جديد، بعدما أصبحت النتيجة 10-10.

وعلى الرغم من النقص العددي بطرد إبراهيم المصري وإيقاف علي زين، لكن منتخب مصر حافظ على التعادل قائمًا حتى الوصول إلى الدقيقة 21 لتصبح النتيجة 13-13.

وبفضل تألق هنداوي، نجح المنتخب المصري في التقدم بفارق هدفين مع الوصول إلى الدقيقة 27، لتصبح النتيجة 16-14.

وأدرك المنتخب الإسباني التعادل مع بداية الدقيقة 29 لتصبح النتيجة 17-17، قبل أن يسجل يحيى الدرع آخر الأهداف المصرية في النصف الأول للقاء الذي انتهى للفراعنة 18-17.

وحافظ المنتخب المصري على تقدمه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لكن إسبانيا نجحت في العودة والتقدم بنتيجة 22-21 في الدقيقة 37.

أخطاء مصرية بالجملة في الدقائق التالية أدت إلى تفوق إسباني بفارق أربعة أهداف لأول مرة خلال اللقاء، لتصبح النتيجة 26-22 في الدقيقة 41.

وقلص المنتخب المصري الفارق مع الوصول إلى الدقيقة 47 من اللقاء، لتصبح النتيجة 29-27 لصالح إسبانيا.

ووسع المنتخب الإسباني الفارق في الدقيقة 54 ليصبح سبعة أهداف بعد سلسلة من الأخطاء المصرية الساذجة، لتصبح النتيجة 35-28.

وظل المنتخب الإسباني محافظًا على تفوقه حتى نهاية اللقاء بعدما أصبحت النتيجة 36-31، ليكتفي الفراعنة باحتلال المركز الثامن مع نهاية مشواره في المسابقة.