كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - النجم الساحلى يقترب من نصف نهائي البطولة العربية بثنائية فى الرجاء

النجم الساحلي

حقق النجم الساحلى التونسي فوزا ثمينا على مضيفه فريق الرجاء المغربى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت على ملعب "الامير مولاى عبد الله"، فى ذهاب ربع نهائي البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، والتى قادها الحكم المصرى جهاد جريشة.

افتتح إيهاب المساكنى أهداف النجم الساحلى فى الدقيقة 57 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الرجاء، ليضعها فى المرمى الخالى.

وأضاف محمد فراس ثانى أهداف الفريق التونسي فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية، فشل حارس الفريق المغربى فى التصدى لها.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين على ملعب "الاولمبى"، معقل فريق النجم السحلى يوم الجمعة 8 فبراير المقبل.