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كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - شاهد - أحمد السعدني يحصل على تي شيريت النادي الأهلي
شارك الفنان أحمد السعدني صورة له عبر تطبيق انستجرام، ظهر فيها التيشيرت الأصلي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تلقاه هدية من الشركة المصنعة له.
وحرص أحمد السعدني على توجيه الشكر للشركة المصممة والمنفذة لـ تي شيرت النادي الأهلي الجديد، على ما أهدته له، وذلك من خلال تعليقه بالإنجليزية على الصورة.
وعلى جانب آخر، بنتظر أحمد السعدني بدء تصوير مشاهد مسلسله الجديد "عالم افتراضى"، والمسلسل يدور حول عالم افتراضى للسوشيال ميديا ويدخل فيه الأكشن، والمخرج إبراهيم فخر، الذى كتبه هانى سرحان، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.
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