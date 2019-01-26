كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - ارحمنا يارب - حتي شهادات الاعتقال يتم تزويرها والاتجار فيها

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محام وموزع أدوات كهربائية وموظف وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت ببراءة 4 آخرين في أولى جلسات محاكمتهم في اتهامهم بتزوير شهادات اعتقال منسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة للحصول على أحكام تعويضات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربري وأسامة محمد على، وسعيد عبدالرشيد السمادونى وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.

وتبين أن رئيس الدائرة الأساسى، المستشار حمادة شكرى تنحى عن نظر الدعوى لكون نجله إسلام شكرى وكيل النيابة هو الذي باشر التحقيقات في القضية، وطبقا للقانون ترأس الدائرة المستشار ناصر صادق بربرى، وانتداب العضو الشمال المستشار عبدالرشيد السمادونى.

وفى بداية الجلسة تلت النيابة أمر الإحالة، واتهمت كلا من سمير فراج – «محام» ،«هارب» وعيد على الحي محمد – «موزع أدوات كهربائية»، وأحمد سليمان عبدالعاطي مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وعلى حمدي محمد عطية – سائق، وعلى عبدالهادي سعيد، وسيد سعد محمود– موظف بجامعة الأزهر بقنا، وجميل عبدالهادي– مزارع، «مخلى سبيلهم» وشعبان فؤاد أحمد، «هارب» الأول والثامن هاربين، والبقية مُخلى سبيلهم.

لأنهم في غضون الفترة ما بين عام 2012 إلى 2014 بدائرة قسم السيدة زينب قلدوا بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام)، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني.

كما نسبت إليهم النيابة أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي شهادات الاعتقال والمنسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الأول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها، فقام بالاشتراك مع المجهول لاصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبت زورًا لموظفين عموميين وبصمها بأختام مقلدة فصبغت عليها صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما ذكر أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله بأن ببياناتهما قدموها أمام إحدى الجهات الحكومية (محكمة جنوب القاهرة الابتدائية)، واستطاعوا بتلك الوسيلة من الحصول على أحكام في الدعاوى محل الاتهام الأول مع علمهم بأن تلك المحررات مزورة.

وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث حتى الثامن وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية «أمناء سر بالقلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية تعويضات كلي جنوب القاهرة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات سالفة البيان، وقد ضبطت المحررات المزورة على هذا الأساس فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة، وبناء عليه طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام 40 أولا وثانيا و41 و42 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.

وفضت المحكمة أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف أبيض بداخله 4 شهادات مؤرخة بتاريخ 15 إبريل 2010 منسوب صدورها إلى مكتب التظلم من أوامر الاعتقال، إضافة إلى أن الحرز الثانى كان عبارة عن نموذج يحوى 10 اختام لشعار الجمهورية الخاصة بمكتب أوامر الاعتقال، إضافة إلى 5 صور من شهادات للمتهمين مرفق بها الاستكتاب الخاص بهم كما يحوى على أصول الصيغ التنفيذية لأحكام التعويضات المبينة بأمر الإحالة.

وبعد الانتهاء من نظر القضية وسماع مرافعة الدفاع قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار حكمها، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وهم سمير فراج– محام، وعيد على الحي– موزع أدوات كهربائية، وسيد سعد محمود – موظف بجامعة الأظهر في قنا، وشعبان فؤاد، بالسجن المشدد عشر سنوات، وذلك لإدانتهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات .

وبرأت المحكمة المتهم الثالث أحمد سليمان عبدالعاطي مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، والمتهم الرابع بأمر الإحالة على حمدي محمد عطية – سائق، وعلي عبدالهادي سعيد، وجميل عبدالهادي – مزارع، والذين كانوا حاضرين الجلسة، واستقبلوا الحكم بالبكاء واحتضان بعضهم البعض.

وكان شهود الإثبات أقروا أمام النيابة وهم الشاهد الأول المقدم حسام السيد، ضابط بالإدارة العامة بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية، بأن المتهمين من الثالث حتى الأخير قاموا برفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشهادات اعتقال منسوبة إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام يطالبون فيها بتعويضات عما تعرضوا إليه من تعذيب بدني إبان فترة اعتقالهم وصدرت لهم بالفعل أحكام قضائية من المحاكم المدنية تلزم وزارة الداخلية بالتعويض وإنه لم يتم صرف أي تعويضات لاكتشاف أمر تزوير شهادات الاعتقال التي قدمت إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

بينما قال الشاهد الثانى، جمال صديق توفيق، موظف بمكتب النائب العام نيابة التعاون الدولى إن الشهادات المرفقة بالدعاوى المنسوب صدورها لمكتب التعاون الدولى مزورة بالكامل، وإن الأختام الثابتة عليها مقلدة بالكامل وقدم ما يفيد بعدم اعتقال أي من المتهمين من الثالث حتى الثامن، ولم يتم إصدار أي شهادات تفيد باعتقالهم.

وقال الشاهد الثالث، عيد خليل شحات، رئيس قسم التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، إن أمين سر الدائرة المنظور أمامها الدعوى رقم 1811 لسنة 2012 تعويضات والخاصة بالمتهم السادس، وإن مقدم أصل شهادة الاعتقال المنسوبة صدورها إلى مكتب التعاون الدولى صدر بها حكم تعويض، وقال الشهود من الرابع حتى الثالث عشر مضمون ما شهد به الشاهد الثالث.

بينما قال الشاهد الـ14 المقدم إسماعيل سامى، ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم في تزوير شهادات الاعتقال والمنسوب صدورها إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وإن القائم على تزويرها واصطناع اختامها هو المتهم الأول بالاشتراك مع آخر مجهول وعاونه في ذلك المتهم الثانى بأن قام باستلام تلك الشهادات وقدمها لباقى المتهمين مع علمه بأمر تزويرهم، وأضاف أن باقى المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول والمجهول بأن أمدوهما بالبيانات اللازمة لكتابة الشهادات وأن المتهمين استعملوا تلك الشهادات في رفع دعاوى التعويض أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع علمهم بتزويرها وحصلوا بالفعل على أحكام بالتعويض وأكدت التحريات على حسن نية المحامين رافعى تلك الدعاوى وأمناء سر الدوائر المنظورة أمامهم.