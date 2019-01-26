كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - "رامون دياز" يتصدر تويتر بعد توليه تدريب بيراميدز
رامون دياز
دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، هاشتاج بعنوان "رامون دياز" بعد الاعلان عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، لتولي مهمة الإدارة الفنية لنادي بيراميدز، وأصبح الهاشتاج ضمن الاكثر تداولا علي تويتر.
وتولي المدير الفني السابق لنادي الهلال والاتحاد السعودي تدريب الفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز خلفا للعميد حسام حسن الذي رحل عن الفريق عقب التعادل مع الزمالك ٣/٣.
وكان المدرب الأرجنتيني ضمن المرشحين لتولي تدريب الأهلي خلفا لحسام البدري سابقا قبل ان يتراجع مسئولي الأهلي وقتها عن إتمام التعاقد لينتقل المدرب المخضرم للدوري السعودي.
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