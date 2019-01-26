كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - هوفنهايم يقهر فرايبورج.. وليفركوزن يكتسح فولفسبورج بالبوندسليجا

باير ليفركوزن

نجح فريق هوفنهايم، بالفوز على نظيره فرايبورج، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ 19 من الدوري الألماني.

ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فرايبورج عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم جويلاينتون كاسيو دي ليرا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 19 ثم أضاف اندريج كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 59 و72 قبل أن يختتم كريم ديميرباي التسجيل في الدقيقة 85.

وتكفل لوكاس هولير وفلوريان نايديرليشنير بتسجيل هدفي فرايبورج في الدقيقتين 42 و77.

وعزز مونشنجلادباخ موقعه في المركز الثالث بفضل فوزه على اوجسبورج بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وباتريك هيرمان في الدقيقتين 78 و90.

الفوز رفع رصيد جلادباخ إلى 39 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد اوجسبورج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتغلب ماينز على نورنبرج بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر وظل نورنبرج في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وسجل دانيل بروسينسكي (ضربة جزاء) وروبن كايسون هدفي ماينز في الدقيقتين 12 و73 واحرز جورج مارجرايتر الهدف الوحيد لنورنبرج في الدقيقة 43.

وتغلب ليفركوزن على مضيفه فولفسبورج بثلاثة أهداف دون رد حملت توقيع كاي هافيرتز (ضربة جزاء) وكيفن فولاند وجوليان براندت في الدقائق 45 و62 و88.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 27 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد فولفسبورج عند 28 نقطة في المركز الثامن.