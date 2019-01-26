كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - أفكار لإعادة استخدام الجينز دون حياكة - فيديو

استعرض مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عددا من الأشياء التي يمكن صنعها باستخدام السراويل الجينز ودون الحاجة للحياكة.

١- اصنعى مقعدا مميزا للقراءة باستخدام سروالين من الجينز عن طريق سدهما من الأرجل باستخدام الدباسة ثم ملأهما بالفايبر وسدهما من الأعلى، وتقلب السراويل رأسا على عقب وتدبس الأرجل الأربعة ليبدو الشكل ككفي اليد المفتوحين.

٢- حولى أجزاء من أرجل السراويل إلى أوعية لحمل الأشياء مثل أدوات الخياطة عن طريق سدها من الأسفل.

٣- يمكنك صنع حافظة للهاتف بطلائه من الخارج بالغراء بعد وضع بلاستيك للعزل بينه وبين الهاتف، ثم ضع قطعة من الجينز عليه من الخارج لتصبح حافظة مميزة بعد أن تجف.

٤- يمكن صنع حقيبة مستديرة من الجينز أيضا باستخدام الشمع اللاصق، أو تحويله إلى قفاز.

٥- استخدم جيب السروال كحامل للهاتف أثناء شحنه.

حقق مقطع الفيديو خمسة ملايين مشاهدة منذ نشره.