كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - لقطات مروعة لكرات نارية ضخمة داخل مبنى بعد انفجار سكوتر

وقع حادث مؤلم داخل مبنى في مدينة شنغهاي عندما انفجرت بطارية سكوتر في الردهة وأثارت رعب الموظفين.

نشرت قناة "CGTN" عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو مروع للحادث يُظهر أحد الموظفين يقوم بشحن بطارية السكوتر في الردهة.

وبعد 12 دقيقة، بدأ الدخان يخرج من البطارية ويملأ المكان وتلاه كرة نارية ضخمة أثارت ذعر الموجودين وهروبهم من المكان.

وذكرت التقارير أن رجال الإطفاء وصلوا على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنوا من إخماد النيران قبل أن يسفر الحادث عن إصابة أي شخص.

في العام الماضي، تعرض أب وابنته لنفس الحادث بعد انفجار "سكوتر " في منزلهما، ولحسن الحظ وقبل انفجار الدراجة بلحظة، تمكن الأب من حمل ابنته والخروج بها من الغرفة.