كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - جدال حول الزواج ينتهي بقتل عريس يوم زفافه وتقطيع جثته

قالت الشرطة الهندية إن رجلا قتل زميله في يوم زفافه وقطع جثته إلى 200 قطعة قبل رميهم في المرحاض.

كان "بينتو شارما" البالغ من العمر قد دخل في شجار مع العريس "كولهاكار" -58 عاما- بسبب زواجه من امرأة تصغره سنا في مومباي بالهند.

وذكر موقع ذا صن أن الاثنين دخلا في جدال بعدما ضايق المشتبه به العريس بسبب زواجه في سن متأخر، ومزح بأن زوجته المستقبلية سوف تقوم بخيانته.

وقال شارما لرجال الشرطة إن الاثنين دخلا في قتال وتوفي الضحية بعد أن سقط بطريقة مروعة عندما تم دفعه إلى الأرض، ما أسفر عن مقتله على الفور، مضيفا أنه أصيب بالذعر واستخدم منشارا لقطع جثة العريس إلى ما يقرب من 200 قطعه لمدة خمس ساعات قبل أن يتخلص منها في مرحاض الضحية، بينما ألقى القطع الأكبر من نافذة قطار.

وكشفت التقارير أن عمال النظافة عثروا على الرفات البشرية بعدما تسببت في انسداد المجاري، ثم تم استدعاء الشرطة.

وقال نائب المدعي العام لوسائل الإعلام المحلية إن أكثر من 30 كجم من الرفات تم جمعها من المجاري وتم إرسالها لتحليلها.

في حين ألقت الشرطة على شارما، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم اتهامه أو اكتمال التحقيق معه.