كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - أرفع منزل في العالم عرضه متر ومكون من 3 طوابق - فيديو

يعد منزل صغير في الفلبين واحدا من أنحف المنازل في العالم، حيث يبلغ عرضه 1.2 متر.

تعود ملكية المبنى المكون من 3 طوابق إلى سيدة غير متزوجة تعيش مع كلبها في منطقة باسيج في العاصمة مانيلا.

تم مشاركة لقطات عبر موقع يوتيوب تُظهر مدى نحافة المنزل، الذي يبلغ طول الذراع، ويمكن رؤية المبنى يتكون من ثلاثة طوابق وسطح في الأعلى يعيش فيه الكلب.

وقال الجيران إن المنزل يجذب الكثير من السياح الفضوليين وحتى المارة، ويحاولون الدخول لمشاهدة التفاصيل وإلقاء نظرة فاحصة من الداخل.

وأضاف جار آخر أن صاحبة المنزل قامت ببناء الطوابق مع مرور الوقت، واعتبرت بناء منزل في مساحة صغيرة من الحيل المذهلة لاستغلال المساحات المحدودة في المدينة.