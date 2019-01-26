كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - إنترفيو طالبة مع شركة مايكروسوفت يشعل السوشيال

أصبحت طالبة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما جهزت نفسها قبل شهر من إجراء مقابلة مع شركة "مايكروسوفت".

كان من المفترض أن الطالبة " لورا " تعد نفسها لمقابلة عبر سكايب في شركة مايكروسوفت في 18 فبراير. وبدلا من ذلك، أرسلت الطالبة رسالة إلكترونية قبل شهر كامل في 18 يناير تستفسر عن المقابلة عندما لم تتلق أي اتصال من الشركة.

وقالت لورا، وهي طالبة تبلغ من العمر 21 عاما وتدرس الإدارة والتسويق في المملكة المتحدة، إنها بدأت تشعر بالذعر عندما لم تتلق الاتصال وقررت إرسال بريد إلكتروني إلى فريق التوظيف.

وتلقت لورا رسالة من ممثل الفريق يشرح لها أن عليها إجراء المقابلة في 18 فبراير.

ومع ذلك، لم تلحظ لورا التاريخ للمرة الثانية وأصرت أنها لم تتلق أي اتصال، فاضطر ممثل الفريق أن يرسل لها توضيحا أنها الآن في شهر يناير وفبراير هو الشهر التالي.

ومنذ أن شاركت سلسلة من الصور للرسالة عبر تويتر، نالت إعجاب عشرات الآلاف من المستخدمين.









