كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - اختطاف عروس قبل زفافها بساعات -فيديو

نشر موقع ذا صن لقطات مرعبة للحظة اختطاف عروس قبل زفافها بساعات، أثناء ذهابها لصالون التجميل.

لا تزال السيدة في عداد المفقودين، بعدما غادرت منزلها في البنجاب في الصباح.

وبحسب ما ورد، أبلغ أقارب السيدة الضباط بأنهم يعتقدون أنهم يعرفون هوية الرجلين، بعد رصد مقاطع فيديو للحادث وكشفوا انهما يعيشان في جلال أباد.

وأظهرت اللقطات لحظة خروج السيدة من متجر، قبل أن يهاجمها رجلان ويحاولان دفعها داخل سيارة بيضاء.

وقالت الشرطة إنه تم إرسال فرق للعثور على الرجلين واستعادة العروس، ويقوم الضباط الآن بمراجعة اللقطات، حيث يعتقدون أن الحادث بسبب نزاع عائلي يتعلق بالزواج.

وبدأ الضباط في استجواب أصدقاء العروس وأقاربها، بالإضافة للتحقق من كاميرات المراقبة في المدينة لمحاولة معرفة الأماكن التي فروا إليها.

وذكرت التقارير أن العروس ذهبت لصالون التجميل مع جدتها وشقيقها، لكنهم تركوها بمفردها للذهاب إلى سوق قريب من المكان.