كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - تنكر فتاتين في شكل الرجال للعمل حلاقين في محل والدهما

كرمت الحكومة الهندية أختين مراهقتين بسبب إصرارهما على العمل بعد تنكرهما في شكل الرجال لمدة أربع سنوات من أجل فتح صالون حلاقة والدهما المريض.

بدأ الأختان جيوتي ونيها، 18 عاما و16 عاما، العمل في محل والدهما منذ عام 2014 بعدما أصيب بالشلل وأصبح طريح الفراش.

كانت الفتاتان في سن 13 و11 في ذلك الوقت، حيث أدركتا أن صالون الحلاقة هو مصدر دخل العائلة الوحيد، لذا كان عليهما فعل شيء لإعالة العائلة.

في البداية، تم إغلاق صالون الحلاقة، لكن تم إعادة فتحه بعدما نفدت مدخرات العائلة، لكن الأمور لم تسر على ما يرام وشكك الزبائن في قدرة الفتاتين على الحلاقة وتم معاملتهما بشكل سيئ، لذا بدأ الفتاتان التنكر في زي الرجال وتغيير أسمائهما وقص شعرهما والتصرف كما يتصرف الرجال.

ووفقا للتقارير، كان معظم سكان القرية يعرفون هوايتهما لكن الرجال من القرى المجاورة لم يكن لديهم أدنى فكرة أنهما فتاتان. وبفضل تنكرهما، حافظا على عمل صالون الحلاقة وتحقيق دخل 400 روبية في اليوم، وهو ما يكفي لإعالة العائلة ودفع تكاليف علاج والدهما ومواصلة دراستهما.

وبعدما تمكنت الأختان من إخفاء هويتهما لأكثر من 4 سنوات، أصبحتا أكثر ثقة مع مرور الوقت وبدأتا تكشفان عن هويتهما لمزيد من الناس.

وبعد أن نشر صحفي قصتهما المذهلة، حصلت الأختان على دعم كبير في الهند وتم تكريمهما من قبل السلطات المحلية.

كما أعلن والد الفتاتين، الذي بدأ المشي مرة أخرى، أنه فخور بهما.



