كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - الازهر يؤكد دخوله عالم الفن بالبراعم .. فيديو

براعم الازهر

حظيت العروض المسرحية وفقرات الكورال "الغناء الجماعي" التي قدمها براعم الأزهر، اليوم، في ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإقبال كبير وتفاعل واسع من زوار الجناح.

وشارك في العروض طلاب مرحلة رياض الأطفال من مجمع مدينة نصر ومعهد الروان الأزهري، حيث قدم براعم مجمع مدينة نصر مسرحية بعنوان "إلا صلاتي" وكورالا شاملا تضمن أسماء الله الحسنى، وأناشيد وطنية، ونشيد عن الأزهر، وفقرات للشعر والإلقاء عن القدس.

أما براعم معهد الروان الأزهري، بدأ عرضهم بآيات قرآنية، ثم استعراض بعنوان "قرآني في قلبي" ونشيد بلادي بلادي، إضافة لفقرات مسرحية عن الدعوة للتسامح والأخلاق الحميدة.

وعلي جانب اخر من العام الماضي أنطلق مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، الذى يعقد تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاحتفاء بمصر وجيشها الباسل والأزهر والقدس.

حيث شملت الفعاليات تقديم فقرات تنوعت ما بين الشعر والإنشاد والغناء والرسم والمسرحية، وذلك على مسرح مركز الأزهر للمؤتمرات، بمدينة نصر.

واستحوذ براعم الأزهر، من طلاب المعاهد الأزهرية، خاصة المرحلة الابتدائية، على معظم فقرات اليوم الجمعة، وحظي عرض مسرحى حول القدس وآخر يدعو للحفاظ على مياه النيل وعدم تلويثها، بإعجاب الجمهور، بينما نال فريق الإنشاد بجامعة الأزهر تصفيقا حادا من الحضور.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الثالث على التوالي، بجناحٍ خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم 4، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.









