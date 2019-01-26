كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - بالفيديو - برومو كليب "الجمال ليه ناسه" لنوال الزوغبي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو كليب الفنانة نوال الزغبي الجديد، الذي يحمل اسم «الجمال له ناسه»، من ألبومها الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، والمرتقب طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل.

وأعلنت روتانا عن اقتراب موعد طرح كليب نوال الزغبي «الجمال له ناسه»، ولم تكشف إن كان الكليب سيتم طرحه قبل الألبوم للترويج له، أم سيتم طرحه بالتزامن مع الألبوم.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عن 9 من أغان الألبوم الـ10، وهي: «ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال ليه ناسه، ايام صعبة».

واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية واحدة من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى كليب آخر، وتتعاون «نوال» في كليب ألبومها الجديد مع مخرج تركي.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه».

وكانت "نوال" قد سلمت "ماستر" ألبومها الجديد إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات المنتجة له؛ وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.