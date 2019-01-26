كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - تعرف علي موعد حفل SAG Awards في لوس أنجلوس

تتجه أنظار عشاق السينما العالمية غد الاحد الموافق 27 يناير لمدينة لوي أنجلوس الامريكية حيث يقام حفل توزيع SAG awards في دورته الـ25.

وكان القائمون على الحفل اعلنوا ، عن قرار استبدال السجادة الحمراء بسجادة من اللون الفضي احتفالًا بمرور 25 عامًا على إطلاق حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

واجتاحت حالة من الغضب، مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن ترشيحات جوائز حفل SAG awards بسبب تجاهل ترشيح نجوم وأعمال ذات أهمية في ٢٠١٨.

وأثار عدم ترشيح رايان جوسيلنج عن فيلمه first man مع المخرج دامين شازيل استغراب البعض، وكذلك النجمة العالمية تشارلز ثيرون عن فيلمها Tully رغم انها رشحت عنه لجائزة أفضل ممثلة في جولدن جلوب.

كما تم استبعاد ترشيح المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون عن فيلمه Roma الحائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.