كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - نوال الزغبي تخفي تفاصيل ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن 9 أغنيات من ألبومه الجديد المنتظر طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل، متكتمة على آخر أغنية، وعي الأغنية الهيت، التي ستصبح اسما لألبومها.

أما عن الـ9 أغاني التي أعلنت عنها نوال الزغبي، فهي: «ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال ليه ناسه، ايام صعبة».

واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية واحدة من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى كليب آخر، وتتعاون «نوال» في كليب ألبومها الجديد مع مخرج تركي.

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه».

وكانت "نوال" قد سلمت "ماستر" ألبومها الجديد إلى شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات المنتجة له؛ وذلك بعد الانتهاء من تسجيله، ليدخل مرحلة الطبع قبل الطرح رسميًا، وتوزيعه في سوق الـCD.

ويعد الألبوم أول الأعمال الفنية التي تجمع بين نوال الزغبي وروتانا بعد انقطاع 10 سنوات، وتعاونت «نوال» في الألبوم، مع أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري.