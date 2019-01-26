كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - بالصور.. فرقة موسيقية يابانية متوسط عمر عضواتها 86 عامًا

قامت مجموعة من اليابانيات العجائز بتكوين فرقة موسيقية تقوم بالغناء والرقص في جزيرة "أوكيناوا" اليابانية.

وتتكون الفرقة من 33 عضوة تخطت أعمارهن الثمانين عامًا، في ظاهرة غير معتادة على الوسط الموسيقي في العالم.

وكما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية، تتراوح أعمار عضوات الفرقة بين 80 و96 عامًا. وقد أطلقن على أنفسهن اسم فرقة KBG84 على غرار فرقة موسيقية يابانية شهيرة كانت تحمل اسم AKB48.

وتقوم الفرقة بعمل استعراضات غنائية وراقصة على جزيرة مخصصة لقضاء شهر العسل للأزواج الجدد.

ورغم تقدم أعمارهن, إلا أنهن حققن نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا في اليابان.