كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - الجيش التركي يعلق على اقتحام القاعدة العسكرية بالعراق

أصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا بشأن الهجوم الذي وقع على معسكري تركي شمالي العراق، اليوم السبت، محملة حزب العمال الكردستاني مسؤوليته.

وقالت الوزارة في بيانها إن "تعرض قاعدة عسكرية تركية شمال العراق لاعتداءات من قبل أشخاص تم تحريضهم من قبل تنظيم (بي كا كا) الإرهابي، أسفرت عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية".

وكان موقع "إن.آر.تي" الكردي، قال إن "عددا من المحتجين الغاضبين اقتحموا مقرا عسكريا تركيا في ناحية شيلادزى شمال شرق دهوك، وأضرموا النار في عدد من الأسلحة والعتاد العسكري"، متابعا "القوات التركية بادرت بإطلاق النار العشوائي صوب المحتجين، الأمر الذي أدى إلى مقتل إثنين منهم، وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح مختلفة".

وأضاف الموقع "أصيب اثنان من مسؤولي المخابرات التركية بجروح… فيما وقع عدد من الجنود الأتراك أسرى في أيدي المحتجين".