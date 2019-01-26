كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - وزير الطيران: نتعاون مع 4 شركات لتأسيس شركة مقاولات تابعة للوزارة

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اختيار 4 شركات مقاولات كبرى، لتأسيس شركة مقاولات تابعة لوزارة الطيران المدني، لتنفيذ مشروعات التطوير والإنشاءات التابعة للوزارة بالشركات والمطارات المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تمتلك 60%، والشركات المساهمة الـ4 بنسبة 40%.

وقال وزير الطيران، إن البنية التحتية للمطارات ما زالت تحتاج للكثير من التطوير والتحديث، وتكاليف الصيانة مكلفة للغاية، مشيرا إلى أنه يجرى اختيار بيت خبرة لتصميم مبنى الركاب القديم بمطار القاهرة الدولي؛ ليبدأ العمل به في يونيو المقبل، على أن يراعى في إنشائه أن تكون تاريخية.