كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - مبادرة لشعبة البويات "مواصفات جيدة وسعر رخيص" لإنجاح فكرة طلاء الواجهات

تعقد شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، اجتماعا غدا السبت لمناقشة وضع آلية لتنفيذ وإنجاح فكرة طلاء واجهات المنازل ذات الطوب الأحمر.

من جانبه، قال عبدالله حلمي رئيس رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "أنه وجه الدعوة لعقد هذا الاجتماع يأتي في إطار مبادرة تتبناها الشعبة من خلال أمرين أولهما: الاتفاق علي وضع مواصفة قياسية للدهانات الخارجية تتحمل الظروف الجوية؛ حتي لا تضيع الأموال في شراء دهانات رخيصة من باب تنفيذ القرار فقط، وبالتالي تكون دهانات غير جيدة، وخاصة أنه من المعروف أن مواصفات الدهانات الخارجية، تختلف عن مواصفات الدهانات الداخلية، مشيرا إلى أن الشعبة سترفض أن يتم بيع دهانات خارجية لا تحمل مواصفات وضعتها الشعبة، وفي حالة شراء المحافظات سيتم إلزام المصانع ببيع دهانات لها مواصفات قياسية.

أما السبب الثاني للدعوة فهو حث الصناع على البيع بأقل سعر ممكن وتحقيق هامش ربح بسيط للغاية، وذلك مساهمة من الشعبة لإنجاح فكرة طلاء المنازل، حسبما ذكره رئيس الشعبة.

ولفت حلمي إلى أن طلاء واجهات المنازل ذات الطوب الأحمر يعتبر خطوة إيجابية وجيدة وذات مظهر حضاري.

وكل بلدان العالم تحرص على هذا المظهر الحضاري.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد كلف الحكومة بالتعامل مع جميع المبانى التى لم يتم طلاء واجهاتها، على أن يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المبانى فى مهلة محددة وبلون موحد، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واعتبارها مخالفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن تكليف رئيس الجمهورية جاء من منطلق التنسيق الحضاري الذى تنتهجه الدولة منذ توليه مسئولية الحكم.