كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 08:30 مساءً - وزير الزراعه فرحان جدا : حانصدر بصل لتركيا

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الجانب التركي قد أخطر مصر رسميا بالموافقة على فتح أسواقه امام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتأكيد على سمعتها المعروفة عالميا.

وأشار العطار إلى أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركي لفتح السوق التركي أمام صادرات البصل من مصر.

وأكد أن الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لازالت تبذل قصارى جهودها لفتح المزيد من الاسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعتها الطيبة.