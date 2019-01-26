انت الان تتابع تفاصيل خبر فقدان شخصين بانهيار حفرة امتصاصية في العاصمة عمّان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 08:22 مساءً - فقد شخصان بانهيار حفرة امتصاصية عليهما، اليوم السبت، في منطقة سحاب شرق العاصمة الأردنية عمّان.

وقال الدفاع المدني في عمّان، وفق ما نشرت مواقع محلية: "تتعامل الآن كوادر دفاع مدني شرق عمّان، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردني، مع حادث انهيار أتربة على شخصين أثناء عملية حفر جوره امتصاصية في منطقة سحاب".

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن عناصر الإنقاذ تبذل جهوداً بإزالة الردم والانهيار عن الشخصين لإخراجهما، وما زالت العملية مستمرة.

في حين تناقلت وسائل إعلام محلية أخرى معلومات تفيد بأن الشخصين من الجنسية السورية، وفقدا حياتهما، ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن ذلك.

وفي الفترة الأخيرة حدثت العديد من الانهيارات في مناطق مختلفة بالأردن إثر السيول والأمطار وأدت لحالات غرق وإصابات.