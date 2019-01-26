كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - بوروسيا دورتموند يؤمن صدارة البوندسليجا بخماسية في شباك هانوفر

بوروسيا دورتموند

اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه هانوفر بخمسة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

سجل أهداف دورتموند أشرف حكيمي، ماركو رويس، ماريو جوتزه، رافائيل جيريرو وأكسيل فيتسل، في الدقائق 24، 60، 62، 67 و90، بينما أحرز مارفين باكالورز هدف هانوفر الوحيد، في الدقيقة 86.

وواصل أسود الفيستيفال تربعهم على عرش صدارة البوندسليجا بالوصول إلى 48 نقطة، ليبتعدوا بفارق 9 نقاط مؤقتًا عن بايرن ميونخ، الوصيف، بينما توقف هانوفر عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وباغت هانوفر مضيفه مع بداية المباراة بتصويبة صاروخية تصدى لها الحارس رومان بوركي، ليحولها إلى ركنية، شكلت خطورة أيضًا على مرمى دورتموند.

ولم يستطع أصحاب الأرض الوصول لمرمى هانوفر بفرص حقيقية في الربع ساعة الأولى من اللقاء.

ومع بداية الدقيقة 20، بدأ أسود الفيستيفال الزحف نحو مرمى الضيوف، بتسديدة أولى من أقدام جادون سانشو، لكنها ذهبت عالية فوق المرمى.