كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - نصائح لكتابة سيرة ذاتية مؤثرة

تعد السيرة الذاتية المفتاح الرئيسي الذي يحصل من خلاله الشخص على الوظيفة، وكلما كانت أفضل وأقوى كلما زادت فرصتك في الحصول على الوظيفة، لذلك نقدم لكم 8 خطوات فعالة لكتابة سيرة ذاتية قوية وجذابة.

1-عرف نفسك بشكل قوي:

يقول روب بهومبرا، مدير في مؤسسة "هيس" للرعاية الاجتماعية: غالبا ما تكون أفضل السير الذاتية، هي تلك التي تفتتح ببيان قوي، ويجب أن يكون قصير وموجز، ولكنه يفسر ما لديك من خبرة، وما قد تبحث عنه الشركات من وظائف جديدة".

2-اكتب كل خبراتك السابقة وكافة إنجازاتك:

على سبيل المثال، يجب على كل المرشحين العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية أو يوفروا تاريخ عمل كامل، حتى لو كنت تعمل في مقهى، أو مسافر في الخارج أو عاطل عن العمل.

وعند إدراج خبرتك في العمل، فمن المهم ذكر نوع الدعم الذي شاركت فيه: هل كان في مجال الصحة العقلية أم رعاية الخرف أم الرعاية المنزلية الفردية أو في المنزل السكني؟

وتؤكد كيم كورسيني، رئيسة قسم التوظيف في شركة "دايمنشنز" للرعاية، على أن ما يجعل سجل المرشح للعمل متميزا، هو إبراز إنجازاته.

3-تحدث عن تعليمك ودوراتك التدريبية:

إذا كنت من ذوي الخبرة في مجال الرعاية، فاذكر في السيرة الذاتية كل الدورات التدريبة التي اجتزتها، فهذا يساعد على وضعك في القائمة القصيرة للمرشحين، ولا تنسى أن تذكر تاريخ بدء وانتهاء التدريب.

4-الكلمات الافتتاحية:

يستخدم العديد من العاملين في التوظيف الكلمات الافتتاحية، في البحث عن مرادهم، لذلك ضعها في سيرتك الذاتية، فلو ذكر في الإعلان "عامل رعاية" ضعها من دون شك، لسهولة الوصول إليك.

5-كلمات جذابة:

استخدام كلمات نشطة وجذابة يترك انطباعا قويًا لدي المديرين، مثل استخدام تعبيرات مثل "ساعد على" و"اشترك في مشروع كذا"، كما تحدث دائمًا في سيرتك الذاتية بصيغة "أنا" وليس "قمنا ب ".

كذلك ادعم سيرتك الذاتية بالقيم التي يؤمن بها مديرك المستقبلي، والتي ستجدها في الموقع الخاص بمكان العمل، واشرح كيف من الممكن أن تمثلها.

6-هواياتك:

هي ليست بالضرورية، إلا في حالة إنك تفتقد للخبرة العملية، لكي تكون بديلا لها.

7-الأخطاء الإملائية والنحوية:

تحقق دائما من وجود أخطاء إملائية أو نحوية في سيرتك الذاتية بعد الانتهاء منها وقبل إرسالها، كذلك أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية البريطانية وليس الأمريكية.

8-اجعل طريقتك مثالية:

غلبا مسؤولو التوظيف يفضلون السير الذاتية المكونة من صفحتين فقط، وتوفير مسافة بين كل فقرة والأخرى من أجل سهولة القراءة، واستخدام خط "إيريال" حجم 10.