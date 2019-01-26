كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - "شوكولاتة والذهب".. علماء يحذرون من اختفاء 8 أشياء عن عالمنا قريبًا

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل العلماء والسياسيين حول العالم لمواجهة الأخطار التي تحدق بحياة الإنسان، إلا أن هناك عدة إنذارات من خطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري التي ستترك آثارًا كارثية للأجيال القادمة.

والتي قد يكون من بينها اختفاء بعض الأشياء من على وجه الأرض التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية مع نهاية القرن القادم، وهذه أبرز الأشياء التي حذر العلماء من اختفائها وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم".

1- البريد

من المتوقع استبدال صناديق البريد المنتشرة في الشوارع وعلى أبواب المنازل ببدائل أحدث مع احتمالية اختفائها في العقد الحالي.

2- كلمات السر

يستعمل كل شخص في الإنترنت رقما سريا لحساباته ومواقعه على الإنترنت ويعتقد أن نصف الأرقام والشفرات السرية المستخدمة لا توفر الحماية من قراصنة الإنترنت.

فالحل سيكمن في استخدام وسائل جديدة للحماية لا تعتمد على أرقام وحروف وكلمات، وإنما على بصمات الأصابع والعين والصوت التي يصعب اختراقها.

3- الشوكولاتة

من الأخبار التي ستكون صادمة لعشاق الشكولاتة إنهم على موعد قريبًا مع تقشف كبير من نوعه مع الشكولاتة، وفقا لخبراء الصناعة، سيشهد جميع أنحاء العالم نقصًا هائلا في الكاكاو المستخدم لإعداد الشكولاتة بحلول عام 2020.

4- الذاكرة الخارجية USB

أصدرت شركة أريكسون تقريرا أنه في عام 2020 ستغطي الشبكات الإلكترونية والإنترنت عبر الهواتف الذكية حوالي 90 % من سكان العالم وتقدم الشركات العملاقة مثل أبل وجوجل ومايكروسفت خدمة "كلاوت" لتحميل الملفات واستخدامها في أي مكان في العالم لذلك يعتقد أن الذاكرة الخارجية "يو اس بي" ستفقد قيمتها بعد خمس سنوات.

5- C D

من المحتمل عدم التعامل مع سي دي كإحدى الوسائل لنشر الوسائط المتعددة بحلول الأعوام القادمة وذلك بسبب ازدهار خدمات الاستماع للوسائط المتعددة على الإنترنت والهواتف المحمولة.

6- مفاتيح السيارات

مفاتيح السيارة في طريقها إلى الاختفاء أيضا، حيث شرعت معظم الشركات المصنعة للسيارات باستخدام مفاتيح ذكية تستطيع أن تشغل محرك السيارة عن بعد، أو إقفالها مع خاصية تشغيل المحرك بمجرد كبسة زر ولوحظ نجاح هذه الخاصة الجديدة التي أراحت المستخدمين من مشقة إضاعة المفاتيح بين الحين والأخر.

7- الذهب

عرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا يوضح أن زيادة تكاليف استخراج الذهب ونضوب مناجم الذهب يعني أنه أصبح من الصعب اكتشاف ذهب جديد ولم يتبق أمام البشرية سوى عقدين فقط حتى تستنفذ إمدادات العالم من الذهب.

8- المأكولات البحرية

بحلول عام 2048 قد يكون العالم على موعد مع اختفاء المأكولات البحرية بسبب الاستهلاك الكبير لها. فوفقا لتقديرات منظمة "جريين بيس" إن 63 % من الأرصدة السمكية العالية حاليا تستغل بشكل مفرط.