كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر تدخل حيز التنفيذ

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة والتي تمتد من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشئون العربية قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة والموقع بتاريخ 6 – 4 – 2016.

وأحال المجلس بجلسته التي عقدت في 23 من ديسمبر 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6/4/2016، لدراسته وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

واطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار البروتوكول المعروض، ووافق المجلس على التقرير المشار إليه بجلسته المعقودة يوم 23/12/2018 ، وأحاله إلى اللجنة.