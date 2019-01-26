كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - اروح لمين و مين حبيبي: التوأم المغضوب عليهم .. مسلسل من الطرد والهروب

إقالة مفاجئة تعرض لها التوأم حسام وابراهيم حسن من قيادة فريق بيراميدز بعد التعادل أمام الزمالك مساء أمس بثلاثة أهداف ، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موهبة كبيرة فى الملاعب خلفت مدير فنى بطموحات أكبر ولكن تأتى الرياح أحيانا بما لا تشتهى السفن فالتوأم ذوى الأصول الأهلاوية والتاريخ الأبيض والطموح البورسعيدى تزايدت عداءاتهم بين عدة جماهير آخرهم جمهور بورسعيد بعد تخلى التوأم عن تدريب الفريق لأجل تولى القيادة فى نادى بيراميدز

"سوبر كورة" يستعرض حال التوأم بعد الرحيل عن بيراميدز وفى ظل عدة حروب خاضوها مع جماهير الأندية الشعبية

على الرغم من تاريخهم الطويل بين جدران القلعة الحمراء انفعل حسام حسن على جمهور النادي الأهلي لمهاجمته على أرض الملعب، أثناء ارتداءهم قميص نادى الزمالك بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء فى مطلع الألفية الحديثة ، وانفعل قائلا: "جمهور الأهلي اللي بيشتمني ده إحنا جبناله بطولات أكتر من صالح سليم اللي مات".

حقق حسام حسن نتائج مرضية أثناء قيادته للزمالك في أواخر عام 2009، فتأتي مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية لتعيد الوجه المنفعل لـ"حسام حسن"، الذي خرج على كاميرات القنوات الفضائية متشبثا بـ"قميص" الزمالك، قبل أن يصرخ: "من النهارده مفيش غير أبيض بس.. وهانكسب أي حد حتى لو كان محظوظ".

لم يتحمل حسام حسن وشقيقه ابراهيم اقالتهم من تدريب الزمالك فى الولاية الثانية فى عام 2014 وانقلبوا 360 درجة على نادى الزمالك.

حيث دخلوا فى صدام وقتها مع ادارة الزمالك وتخلوا عن تصريحاتهم التى كانت دائما ما تشيد بالزمالك وبادارته وبجمهوره.

بدأ التوأم حسن منذ نهاية عام 2014 فى اعادة اظهار ولائهم للنادى الاهلى من خلال تجاهل فضل الزمالك المعروف عليهم وإعادة فتح ابواب الود مع الاهلى على حساب الزمالك.

حتى جاءت مباراة الدور الاول لهم مع المصرى امام الزمالك فى الدورى حيث لم يتحمل التوأم فوز الزمالك الطبيعى وبدأ فى توجيه الاهانات للنادى وجماهيره واعادة اعلان انتماءهم للاهلى الذى طالما وجههوا الاهانات له ولادارته ولجماهيره.

أبدى سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، استياءه الشديد من الطريقة التى رحل بها حسام حسن عن قيادة الفريق الكروى بالنادى البورسعيدى، وإعلان نادى بيراميدز التعاقد معه رسميًا.

وقال حلبية "مصدوم من طريقة رحيل حسام حسن، وإعلان بيراميدز التعاقد معه، لكن من يرحل بتلك الطريقة فقد يكررها قبل مباراة مهمة مع فريقه الجديد أيضًا".

وقدم حسام حسن استقالته من تدريب المصرى البورسعيدى، ثم أعلن نادى بيراميدز التعاقد معه لتولى تدريب الفريق وهو ما أكسبهم عداء لجماهير فريق المصرى البورسعيدى أيضا

قبل التعاقد رسميا مع خافير أجييرى تم طرح اسم التوأم لتولى قيادة المنتخب بعد نتائجهم الإيجابية مع المصرى ، ولكن سرعان ما اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على استبعاد التوأم حسام وإبراهيم حسن المسئولين عن فريق الكرة بالنادى المصرى، من حسابات تدريب الفراعنة فى الفترة المقبلة، خلفا للأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق

جاء اتفاق أعضاء الجبلاية عقب الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك والمصرى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى الموسم الماضى ، واشتباكات التوأم مع جماهير الزمالك التى حضرت اللقاء فى استاد برج العرب، بجانب حرب التصريحات التى اندلعت بين التوأم وجهاز الزمالك ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأعلن أعضاء الجبلاية عن تخوفاتهم من كثرة انفعالات التوأم، وهو ما يعرض المنتخب الوطنى للدخول فى أزمات مع منتخبات أخرى فى حالة الهجوم على التوأم فى أى مباراة.







