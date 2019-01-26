كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - مشروع عقاري في دبي يمنحك رخصة تجارية وتأشيرة إقامة مجانا

أعلنت «إعمار» العقارية عن شراكة مع «مركز دبي للسلع المتعددة» في أحدث أساليب التسويق العقاري في دبي لتقديم رخصة مجانية للأعمال التجارية وتأشيرة إقامة مجانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، عند سداد 20% من قيمة الشقة، ضمن وحدات «إكزيكتيف رزيدنسز» الجديدة في مشروع «دبي هيلز استيت».

وتأتي الخطوة ضمن مفهوم «المكتب المنزلي» للعمل من المنزل في «إكزيكتيف رزيدنسز»، في ضوء تنامي عدد الموظفين مالكي الأعمال الشخصية الصغيرة، والطلب على المرونة في ساعات العمل، وزيادة أهمية الشركات الناشئة في المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.

ويستفيد المستثمرون من المزايا المتنوعة التي يقدمها «مركز دبي للسلع المتعددة»، مثل الإعفاء من الضرائب وملكية الشركة بنسبة 100%، واستعادة رأس المال، إضافة إلى خصومات على رسوم تجديد رخصة الأعمال التجارية، وفق بيان نشره موقع مينا هيرالد.

وتطل منازل "إكزيكتيف رزيدنسز" على المساحات الخضراء الواسعة لحديقة "دبي هيلز بارك" والأجواء الحيوية لـ "دبي هيلز بوليفارد"، ويمكن الوصول منها سيراً على الأقدام إلى "دبي هيلز مول"، والتي تقع جميعها ضمن "دبي هيلز استيت" الممتد على مساحة 11 مليون متر مربع ويمثل واحة خضراء في قلب المدينة.

وتقع وحدات "إكزيكتيف رزيدنسز" ضمن مجمع مؤلف من ثلاثة أبراج فوق منصة "بوديوم" ذات تصاميم مميزة، وتتنوع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، في أجواء تتيح للسكان أيضاً إدارة أعمالهم وتطويرها من منازلهم.

ويمكن للعملاء الاختيار بين شقق تطل على الحديقة، البوليفارد أو "برج خليفة".

ويضم البرج العديد من مساحات العمل المشتركة مثل غرف الاجتماعات والغرفة العامة والمقهى لتعزيز أسلوب "المكتب المنزلي".

ويمكن للسكان الوصول بسهولة أيضاً إلى فندقين عالميين بالإضافة إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية.

ويمتاز "دبي هيلز استيت" بموقعه الحيوي الذي يسهل الوصول منه إلى شارع الشيخ زايد، على تقاطع شارعي محمد بن زايد والقدرة، وهو متصل بوسائل النقل العامة، بما في ذلك "مترو دبي".

وسيربط خط "دبي هيلز" السكان والزوار مباشرة بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين أيضاً.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة مركز مبيعات "دبي هيلز استيت" في شارع أم سقيم، أو مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور؛ ومركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من "برج النهضة" في الشارع 4، طريق المرور في أبوظبي.