كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - فيديو.. "أنربك" تنتهى من تنفيذ مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين

من منطلق تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة انهت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” فى زمن قياسى مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين والذي يهدف لسد احتياجات السوق المحلي من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019 ليغطي حوالي 43% من استهلاك الجمهورية, ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020.

ويعمل هذا المشروع كذلك على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد, حيث تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018.

كما أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.

وقام المركز الاعلامى لمجلس الوزراء منذ قليل بنشر فيديو على صفحته الرسمية على ” فيس بوك”تحت شعار ” مصر بتتغير.. رؤية وطن… وعزيمة شعب” يوضح إنتهاء المشروع المنفذ من جانب شركة أنربك في وقت قياسي.