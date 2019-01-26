كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - ساسولو يكتسح كالياري بثلاثية دون رد بالدوري الإيطالي

ساسولو

تغلب فريق نادي ساسولو علي ضيفه كالياري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ علي ملعب 'تشيتا ديل تريكولوري' ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم لاعب خط الوسط مانويل لوكاتيلي لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 9 وعزز المهاجم السنغالي خوما بابكر تفوق ساسولو بالهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واختتم المهاجم البديل أليساندرو ماتري ثلاثية فريقه في الدقيقة 87، ليرتفع رصيد ساسولو إلي 29 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب فرق 'سيري آ'، بينما تجمد رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.