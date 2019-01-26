كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - والد طفل البلكونة يترجي الجميع .. الام غلبانة وشوفوا لها محامي

أكد عبدالرازق أبو زيد والد أسامة الشهير بـ"طفل البلكونة"، أن زوجته أخطأت، ولكنها لم تقصد ترويعه أو تعريضه للخطر.

وطالب "أبو زيد"، بتوكيل محامي لزوجته، للدفاع عنها في التهم الموجهة لها، قائلًا: "إحنا ناس غلابة وأرزقية، ومعيش حق أتعاب المحامي"، متمنيًا أن يبادر المجلس القومي للمرأة بتقديم محامي لحماية زوجته "هند".

ويُظهر الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، لحظة بكاء وصراخ الطفل قائلا: "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع الفيديو، ودفع إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو، وبالفعل تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على السيدة، ومثولها أمام النيابة.

انتقلت الصحف إلى منزل الذي شهد الحادثة؛ التي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد وتوثيقها عبر مقطع فيديو، ووثقت أولى الصور داخل المنزل التي خاطرت فيه الأم بحياة نجلها وأجبرته على القفز من نافذتعه "الشباك" ليصل إلى "بلكونة" مجاورة، كي يفتح الباب بعد ضياع مفتاح الشقة منه.

واليكم ما قالته الام بعد سؤالها

"ده ضنايا.. ميهونش عليا أبدا.. ده ابني ونور عيني.. لما حسيت إن هيقع شديته من رجله علشان ما يوقعش.. لما نزل ضربته قلمين علشان أعرفه غلطه".. بهذه الكلمات بدأت "هند. ر" (35 سنة ـ عاملة نظافة)، صاحبة فيديو البلكونة، فى مساكن ابني بيتك 2 بمدينة 3 أكتوبر، والمتهمة بتعريض حياة ابنها الأكبر "أسامة"، للخطر، بعدما ظهر في الفيديو معها وهي تجبره أن يقفز من البلكونة لكي يقوم بفتح باب الشقة التي تقع في الطابق الرابع بعدما نسي الأخير المفتاح، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

وأضافت الأم: "اللي حصل أنا رجعت من الشغل مرهقة وتعبانة.. والكلام ده كان قبل صلاة العصر.. وبعدين فوجئت إن ابني الكبير أسامة.. نسي المفتاح جوة في الشقة، فكرت أجيب نجار يكسر الباب وأغير كالون الشقة.. بس الفلوس اللي كانت معايا مكنتش هتكفي.. كان معايا حوالي 10 جنيه.. وجوزي كان في الفيوم، راح علشان يشوف فحوصات العملية اللي كان عملها".

تواصل الأم حديثها، قائلة: "قلت اتصرف إزاي.. مكنش عندي حل غير إن اخلي ابني أسامة يدخل الشقة من البلكونة.. أخدته وكنت ماسكة رجله وخايفة عليه.. ولما حسيت إن هو هيقع مني.. شديته جامد.. ودخلته وضربته قلمين علشان يعرف غلطه.. وجبت نجار وكسر الباب وغيرنا كالون الشقة.. ده ضنايا.. ميهونش عليا".

ولاتزال نيابة أكتوبر، تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، تواصل التحقيق مع الأم، وتفحص الفيديو، وتستمع لأقوال الطفل ووالده، وعدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.